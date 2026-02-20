Il buongiorno ai lettori lo porge Efisio Cancedda che oggi compie 73 anni. Tanti auguri di buon compleanno dalla moglie, dai figli, dalla nuora, dal genero, dai nipotini, dalle sorelle, dal fratello, dalla cognata, dai cognati e da tutti i famigliari.

Torta di compleanno oggi per Mauro Rosati. Un mondo di auguri dal direttivo e da tutti i soci dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese, sezione Vespa, Moto Guzzi, D’Epoca e Custom.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa più grande fra le stelle dell’Ariete, e…

L’Ariete si prende la Luna e raggiunge chiarezza e visione. Sente la voce che narra e dentro sé sa già cosa fare.

Il Toro si ferma un istante e guarda dietro le spalle. Il campo è seminato, fra due giorni arriva il raccolto cercato.

I Gemelli si divertono con tutti ed elaborano un evento eccitante. Collaborano e condividono l’agire e gli amici stanno dintorno.

Il Granchio conquista cime e pretende obbedienza da tutti. Forte come un eroe raggiunge gli obiettivi voluti.

Il Leone si allontana dal cerchio e si espande lontano da tutto. Viaggia, legge le frasi e parla straniero.

La Vergine cambia lo sguardo e si prepara a variare lo schema. Oggi è un giorno diverso e lasciare andare è un atto dovuto.

La Bilancia si ama in coppia e i single son predisposti all’intesa. Un socio chiama e controlla e chi firma legga due volte.

Lo Scorpione lavora per primo e si dedica al raccolto del pane. Esalta la dedizione e controlla la pancia e la schiena.

Il Sagittario è acceso dal cielo ed esulta come un bambino. Creativo, vincente e solare, se è fermo controlli il suo tema natale.

Il Capricorno gira per casa e rettifica i colori e la tenda. La famiglia il clan e la storia chiedono attimi e relazioni.

L’Acquario manifesta il suo fare scrivendo e parlando con tutti. Incontra saggi e profeti e riceve messaggi curiosi.

I Pesci hanno voglia di ori e assorbono emozioni e ambizioni. Sicuri si portano avanti e attendono la meraviglia.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/