PHOTO
Vittoria importante per la Volley Ladispoli Under 15 maschile che vince lontano da casa per 3 set a 0. Un successo pesante sul campo di una delle favorite per la vittoria del campionato, la KK Volley Roma. La vittoria dei tirrenici nasce da una prestazione corale , davanti a una formazione schiacciata dalla forza dei baby ladispolani, capaci di fornire una prova molto positiva. Un inizio di stagione positivo, anche se la strada da percorrere è molto lunga. Nel frattempo i giovani della Volley Ladispoli si godono un successo che vale molto per il morale.
Nella foto:
Da sinistra in piedi:
Marco Chiola (coach) - Bostan Bogdan Andrei - Zacchei Luca - Di Gioia Emanuele - Palombi Alessio - Bugur Stefan - De Martis Leonardo - Mazouz Amine - Simone Agostini (Vice Coach)
Da sinistra in ginocchio:
Riposati Lorenzo - Neagu Alessandro Costin - Amori Andrea - Sangulin Luca - Castiglione Samuele
@RIPRODUZIONE RISERVATA