E’ stata una domenica dalle emozioni diverse quella vissuta nella 15esima di andata da Viterbese e Sorianese nel girone A di Eccellenza. Il miracolo Sorianese prosegue con la preziosa vittoria interna contro il Civitavecchia nel match deciso nelle battute finali da Casadidio, classe 2004 e autore del preciso colpo di testa che ha fatto saltare i piani della truppa neroazzurra che ormai pensava a portare a casa il pareggio. Tre punti d’oro per una Sorianese che è alla sua terza vittoria consecutiva, la settima stagionale e che sale a quota 26 punti in quinta posizione condivisa con il Grifone Calcio a due sole lunghezze dalla zona play off. Titoli, meriti ed applausi a mister Chirieletti e al suo staff e ovviamente a tutta la squadra per un campionato di altissimo livello. Tifosi rossoblù felici. Ed emozioni forti anche a Viterbo dove la gara tra Viterbese Salaria finita 1-1 è passata in secondo piano vista la presenza al Rocchi del patron Camilli che ha rilevato la società e domenica era presente sulle tribune del Rocchi. E’ ovvio che c’è molto da fare ma la presenza del Comandante diventa una garanzia assoluta per il futuro a medio-lungo termine. Obiettivo primario è adesso quello di rimontare posizioni in classifica e mantenere la categoria e poi inizierà l’assalto verso ben altri palcoscenici. Prime mosse il ritorno del tecnico Gardini che ha ripreso la guida della squadra ed è stato richiamato alla conduzione dopo l’esonero di martedì scorso. Con lui torna anche il ds Di Loreto ed ora ci si muoverà sul mercato per rinforzare un organico all’osso dopo le numerose partenze. Il pensiero va subito al turno infrasettimanale di mercoledì con la Sorianese che sarà di scena sul campo della Fc Rieti mentre la Viterbese è chiamata a non fallire nella trasferta contro il fanalino di coda Aurelia Antica Aurelio. Calcio d’inizio su entrambe i campi alle ore 14,30.