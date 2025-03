«Dobbiamo pensare partita per partita, abbiamo detto ci attendono dieci finali e cerchiamo di fare il massimo nella rincorsa al possibile secondo posto». E la prima finale la Viterbese l’ha vinta battendo bene al “Rocchi” il Rieti con un primo tempo giocato su un buon livello in particolare nel primo tempo dove la reazione dei sabini è arrivata soltanto nel finale della frazione sul punteggio di 2-0 con il match che si era sbloccato grazie a due azioni scaturite da angolo. Deviazioni vincenti sotto porta di Ferretti e Capuano al 15’ e al 27’ del primo tempo. E i guizzi vincenti dei due ex hanno quindi indirizzato la gara tutta dalla parte della Viterbese che poi è stata protetta da Santilli che ha fatto un paio di grandi interventi. Viterbese così schierata in avvio: Santilli, Ottaviani, Ferretti, Filosa, Nesta; Maggese, Fatati, Fischetti, Iurato, Capuano, Calvigioni. A disposizione Vento, Giordano, Crocchianti, Ruggiero, Pesce, Scozzari, Morasca, Mielle, Cardillo. Il tecnico Gardini al termine del match ha elogiato i suoi giocatori: «C’è stata la reazione che avevo chiesto alla squadra dopo la sconfitta di domenica scorsa con l’Ottavia. Ho visto il giusto atteggiamento - ha proseguito il mister - e da martedì torneremo a pensare alla gara di domenica contro la Boreale. Temevamo il Rieti che veniva da un buon periodo ma l’atteggiamento di come lo abbiamo affrontato è stato quello giusto».

Resta aperta la corsa al secondo posto dove ovviamente punti alla mano la favorita resta il Civitavecchia.

