Incidente stradale a Sant’Agostino poco fa, lungo la strada al confine tra Civitavecchia e Tarquinia. Non si conoscono i particolari dell’accaduto avvenuto nei pressi del bar Mosconi, in via Fontanatetta a Civitavecchia.

Secondo quanto appreso, un giovane di circa 30 anni, Cosmin Alexandru Cimbru, di origine romena sarebbe deceduto sul colpo mentre il connazionale di 27 anni, P.R.T., verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto la Polizia locale e i carabinieri per i rilievi del caso.

Al momento la circolazione sarebbe stata bloccata.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, i due viaggiavano a bordo di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrati con un’auto; l’impatto sarebbe stato fatale per uno dei due ragazzi, morto sul colpo, l’altro versa in gravi condizioni. I sanitari del 118 hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento del 27enne in un ospedale di Roma in codice rosso. (segue)

