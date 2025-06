Un centauro è morto questo pomeriggio in un incidente stradale lungo la superstrada all’altezza dello svincolo di Soriano nel Cimino. Per cause ancora in corso d’accertamento un centauro ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo, su una cinquantina d’anni, non c’è stato nulla da fare.

Si sarebbe trattato di un incidente autonomo.

Sul posto, con i soccorritori, anche gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso e il personale dell’Anas.

La strada statale 675 è stata chiusa al traffico in direzione Orte per permettere i rilievi e tutte le operazioni del caso.