CIVITAVECCHIA – Tamponamento a catena, quattro mezzo coinvolti e diversi feriti. È il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina attorno alle 11.30 in via Aurelia nord, a pochi metri dal quartiere di Borgata Aurelia.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto, tre furgoni ed un carro attrezzi sono rimasti coinvolti nel tamponamento, con i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area ed i mezzi coinvolti, affidando gli occupanti alle cure dei sanitari del 118. Per alcuni minuti la strada è rimasta bloccata per consentire la rimozione dei mezzi e dei detriti.