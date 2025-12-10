VITERBO – Nella giornata di oggi è emerso un ulteriore capitolo di incertezze nella vicenda che coinvolge la Viterbese. Contrariamente a quanto sperato, non si è tenuto alcun incontro presso il Comune tra i giocatori della squadra gialloblù, la sindaca e l’assessore allo sport. Questo evento, che avrebbe potuto offrire chiarimenti in questa telenovela che sembra non avere fine, è stato annullato per motivi organizzativi. Il centrocampista Fatati ha preso la parola in qualità di portavoce della squadra, avvicinandosi ai tifosi e ai cronisti presenti per fornire aggiornamenti sulla situazione attuale. "Vi ringraziamo per la vostra presenza e il supporto che ci state dando. Per motivi organizzativi è saltato l’incontro in Comune con gli amministratori e attendiamo in serata delle notizie da parte della società che ci ha detto ancora di pazientare qualche ora. Ogni giocatore è libero di fare le sue scelte,” ha dichiarato Fatati, trasmettendo un senso di attesa e incertezza.

Nel frattempo, si sono concretizzate le rescissioni dei contratti da parte di Nesta, Marino e del portiere Casagrande i quali hanno dunque ufficialmente lasciato la Viterbese. Il clima all'interno dell’ambiente sportivo appare particolarmente depresso, con i tifosi e i membri della squadra in attesa di novità che possano finalmente offrire una direzione chiara nel caos attuale. L’allenamento della squadra è stato condotto dal vice tecnico Mancini, mentre allo stadio Rocchi sono passati per un saluto i due tecnici esonerati, Gardini e Di Loreto, accompagnati dal direttore generale Fiorini. Quest'ultimo rappresenta attualmente l’unico tramite tra il presidente Salaris e gli atleti rimasti in seno alla squadra, in un contesto che richiede tempestività e decisioni strategiche. I sostenitori della Viterbese continuano a sperare in un rapido chiarimento della situazione, mentre la gestione del club affronta sfide significative in questo momento cruciale della stagione.