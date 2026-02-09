Detto e fatto. Patron Camilli era stato sin troppo chiaro nel brevissimo spazio della mini conferenza stampa del dopo Viterbese-Boreale. Quel pareggio per 1-1 e in particolare il tipo di prestazione lo hanno lasciato deluso e alquanto perplesso e pur non dicendolo chiaramente aveva fatto capire che mister Gardini avrebbe avuto le ore contate. E neanche 24 ore dopo è arrivata la comunicazione ufficiale del club gialloblu. “La Us Viterbese comunica ufficialmente che il 53enne Mauro Venturi è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra. Questa decisione arriva in seguito alla risoluzione dell’incarico di mister Aldo Gardini, al quale la società esprime sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e per la professionalità dimostrata durante il suo periodo con i colori gialloblu. A mister Gardini vengono augurate le migliori fortune sia sul piano personale che professionale».

Si cambia quindi e al posto del tecnico di Maccarese che sotto la presidenza Camilli ha ottenuto 17 punti sui 30 avuti a disposizione arriva Mauro Venturi, romano, 53 anni che vanta lunghi trascorsi da giocatore con Tor di Quinto, Cosenza, Celano, Alessandria, Savoia, Astrea, Cisco, Guidonia, Aprilia tra le altre e poi da allenatore poi con Cisterna, Anziolavinio, Aprilia, Cynthialbalonga, Pomezia e Trastevere. La società è fiduciosa che la sua esperienza possa portare benefici alla squadra. Il nuovo tecnico sarà a Viterbo nelle prossime ore per iniziare subito a lavorare con i giocatori e prepararsi agli impegni futuri. La Us Viterbese invita tutti i tifosi a sostenere la squadra in questo nuovo capitolo. Avanti Viterbese. A Venturi quindi il compito di guidare la squadra in queste ultime 10 partite che mancano con la Viterbese che giocherà in trasferta contro Campus Eur, Sporting Nuova Florida, Astrea, Aranova, Salaria Fc e Civitavecchia e in casa ospiterà Pomezia, Sorianese, Pro Calcio Tor Sapienza e Aurelia Antica Aurelio. Questo il pensiero del nuovo tecnico rilasciato alla stampa all’inizio di questa stagione: «Se dovesse arrivare una chiamata da un club di Eccellenza la prenderei in considerazione con attenzione. Per me conta soprattutto la serietà del progetto e la voglia di fare bene, indipendentemente dalla categoria».

