CIVITAVECCHIA – Tragedia nel primo pomeriggio al porto di Civitavecchia. Un uomo di mezza età ha perso la vita dopo essere caduto dalla murata di una nave da crociera Costa attraccata alla banchina 12. L’episodio si è verificato intorno alle 14, proprio mentre era in corso un intervento di soccorso per un passeggero colto da malore, con l’elicottero del 118 appena atterrato in banchina. Un tonfo improvviso ha richiamato l’attenzione dei soccorritori, che hanno trovato l’uomo riverso a terra. I Vigili del fuoco, insieme al personale sanitario della nave, hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, ma all’arrivo del medico del 118 non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e la Capitaneria di porto, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.