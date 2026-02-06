CERVETERI – Come una settimana fa a Civitavecchia, non ha avuto scampo la persona investita sui binari questa mattina alla stazione di Cerenova. Panico e pendolari sotto choc per aver assistito a quelle scene cruenti poco prima di mezzogiorno. La vittima è un uomo di 75 anni, italiano ma residente in un’altra regione. A travolgerlo ad una velocità di oltre 140 chilometri orari un Frecciabianca che era partito all’alba da Genova ed era diretto a Roma Termini. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l’ambulanza e un’automedica ma il corpo della vittima era dilaniato ed è stato impossibile soccorrerlo. Da registrare pure l’intervento dei vigili del fuoco della caserma di Cerenova e gli agenti della Polfer di Civitavecchia per le indagini di rito. Gli inquirenti come ipotesti principale tengono alta quella del gesto estremo basandosi anche su alcune testimonianze dei presenti. In particolare alcuni giovani hanno avuto anche bisogno di un aiuto medico. Disagi per gli utenti della Fl5 visto che per oltre tre ore la circolazione è stata sospesa sia in direzione della Capitale che verso Civitavecchia per gli accertamenti necessari dell’autorità giudiziaria. Ritardi accumulati sui treni ad alta velocità, intercity e regionali. I convogli hanno avuto il via libera per rimettersi in moto intorno alle 15.

