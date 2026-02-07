CERVETERI – Fiamme e paura in un appartamento di via Castel Giuliano a Cerenova. L’altro pomeriggio sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Marina di Cerveteri ad intervenire in modo provvidenziale evitando che il rogo potesse espandersi. Fortunatamente non ci sono stati feriti, una giovane, presente in casa, si è allontanata in attesa dei pompieri. I danni però sono stati ingenti. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono propagate dalla caldaia o dalla lavatrice in veranda e poi hanno raggiunto presto alcune stanze nell’abitazione. Saranno necessarie alcune valutazioni tecniche per stabilire l’entità precisa dei danni. Le fiamme si notavano sin dall’Aurelia con una coltre di fumo denso e nero. Pochi disagi alla viabilità interna considerato che i bambini di un istituto scolastico limitrofo ormai erano giù tutti usciti dalle rispettive classi. «Una giornata nera- è il commento di Enzo Musardo, presidente del comitato di Cerenova-Campo di Mare -: dopo l'allargamento a Furbara e la perdita di una vita umana alla stazione ferroviaria, anche un incendio in un appartamento a Cerenova, a ridosso della via Aurelia». Ed effettivamente è stata una giornata di super lavoro per i pompieri in servizio a Cerenova anche per via del maltempo che non ha dato tregua al territorio per parecchie ore tra esondazioni dei fossi, smottamenti in periferia e allagamenti vari.

