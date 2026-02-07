CIVITAVECCHIA – Si è spenta oggi Rossana D’Annibale, storica figura della vita culturale cittadina e anima, insieme al marito Mario Sermarini, di una lunga stagione di grande cinema a Civitavecchia. Con loro nascono prima il Cinestar e poi il Cinema Galleria, divenuto negli anni un vero punto di aggregazione e un riferimento per i cultori della settima arte, grazie anche al cineclub del giovedì. Quando Ettore Scola girò “Che ora è” in città, volle proprio Rossana in una scena ambientata al Galleria, scegliendola tra molte candidate che si erano proposte per fare la comparsa in biglietteria. Dopo l’incendio, il cinema fu ricostruito e migliorato, fino alla chiusura. Con la signora Rossana se ne va un pezzo di storia cittadina.