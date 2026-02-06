CIVITAVECCHIA – Si chiama Valeria, è un’insegnante a Civitavecchia, originaria di Palmi e mamma di tre figlie, la nuova campionessa della “Ruota della fortuna” il programma televisivo di Canale Cinque condotto da Gerry Scotti che sta macinando record di ascolti.

Ieri sera, accompagnata in studio dalla nipote, la concorrente si è aggiudicata il titolo di campionessa, risolvendo tutte e tre i tabelloni finali sul tema “Monete” e portando a casa 14mila euro. Questa sera proverà a mantenere il titolo, incrementando la vincita.