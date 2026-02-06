TOLFA – «In queste ore sono emerse valutazioni e ricostruzioni che, prima ancora delle necessarie verifiche tecniche, attribuiscono cause e responsabilità in modo affrettato».

È quanto dichiara la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, intervenendo in merito al cedimento di una parte della balaustra del ballatoio della Rocca, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 febbraio, a seguito delle intense e persistenti precipitazioni che hanno interessato il territorio. L’evento ha coinvolto un luogo di altissimo valore storico e simbolico per la comunità e che in questi anni è diventato luogo di grande attrazione turistica, suscitando comprensibile preoccupazione. La sindaca, oltre ad aver avvertito le competenti autorità, è intervenuta prontamente già nelle prime ore della mattina insieme ai tecnici dell’amministrazione comunale per effettuare un sopralluogo, verificare l’entità dei danni e disporre l’immediata messa in sicurezza dell’area, per garantire la tutela dell’incolumità pubblica.

«È doveroso ribadire alcuni elementi di fatto - spiegano la sindaca Bentivoglio e gli altri membri dell’amministrazione comunale - innanzitutto gli interventi realizzati nel tempo sulla Rocca e sul percorso di visita sono stati progettati, autorizzati ed eseguiti nel rispetto delle normative vigenti, con il coinvolgimento di professionisti abilitati sotto l'egida della Soprintendenza e con controlli coerenti con la natura e la funonzione del bene. La gestione e la manutenzione del sito sono state oggetto di costante attenzione da parte della nostra amministrazione». La sindaca Bentivoglio e gli altri amministratori comunali poi proseguono: «Le condizioni meteorologiche eccezionali degli ultimi giorni hanno determinato situazioni di criticità diffuse sul territorio, mettendo sotto stress infrastrutture e beni storici. Nessuna correlazione strumentale può esserci tra quanto accaduto e quanto realizzato dalle amministrazioni comunali. Solo al termine delle verifiche tecniche in corso sarà possibile definire con precisione le cause del cedimento e l’entità complessiva degli interventi necessari». L’amministrazione comunale di Tolfa assicura che procederanno «a breve termine alla rimozione delle parti cadute che hanno interdetto il percorso di accesso alla stessa Rocca e alla Chiesa» per poi studiare, progettare e realizzare un intervento definitivo che permetta il completo ripristino della balaustra.

«La sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio storico restano priorità assolute concludono dalla giunta Bentivoglio - e l'interesse generale di un bene così importante non va strumentalizzata soprattutto quando accadono eventi del genere ma va difeso e gestito con responsabilità, trasparenza e coerenza nell'interesse della comunità tolfetana e di tutto coloro che amano il nostro paese».

