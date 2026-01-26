Quinta di ritorno nel girone A dell’Eccellenza Laziale decisamente nel segno di Viterbese e Sorianese che sfruttano alla grande il fattore campo e si aggiudicano le rispettive sfide contro W3 Maccarese e Boreale. E’ cambiata l’area in casa Viterbese dove la serie positiva da quando è arrivato patron Camilli è giunta ad otto giornate con la compagine di mister Gardini in completa risalita e che ha ridotto il suo ritardo dal quarto posto utile alla zona play off a soli 7 punti e con 12 giornate ancora da giocare la rimonta è decisamente possibile. L’1-0 sulla W3Maccarese firmato da Vivacqua è stato fortemente voluto ed è arrivata dopo una prestazione carica di cinismo e concretezza contro una rivale che ha dimostrato di meritare ben altra posizione a quella che al momento la vede coinvolta in piena zona play out. Si stanno inserendo al meglio tutti i nuovi arrivati e la parola d’ordine è andare avanti con questa carica. Ora diventa fondamentale andare a cercare il successo nel match esterno di domenica sul campo di quel Grifone Gialloverde, altra rivale per i play off e con il morale a mille dopo l’impresa di domenica che l’ha vista vincere 2-0 sul terreno della capolista Aranova. Ricordando i flop casalinghi di Civitavecchia e del Rieti battute in casa dalla Romulea e dalla Roma City la classifica si è molto accorciata nella sua parte alta a parte ovviamente il primato dell’Aranova che resta sempre con un cospicuo margine. E ogni sogno di play off non è precluso alla Sorianese che ha avuto la meglio per 1-0 contro una Boreale battuta dalla rete di Spolverini. Cimini a 5 punti dall’attuale quarto posto del Civitavecchia. Una Sorianese che nel corso del confronto ha saputo cambiare pelle anche grazie agli accorgimenti tattici del suo mister e all’apporto di chi è entrato dalla panchina. Una domenica estremamente positiva per entrambe che da oggi si mettono al lavoro in vista dei prossimi confronti di domenica.