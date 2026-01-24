"Nonostante la caduta della giunta e l’insediamento della Commissaria Prefettizia, l’ex sindaco Pietro Tidei sembra non aver alcuna intenzione di abbandonare il timone di Santa Marinella. Anzi, ha spostato la sua "centrale operativa" su Facebook, trasformando i social in un vero e proprio "bollettino di guerra", che sembra ignorare lo stato attuale della città. Negli ultimi giorni, infatti, il profilo di Tidei è diventato un susseguirsi di indicazioni perentorie. Non si tratta di semplici suggerimenti da "cittadino esperto", ma di veri e propri compiti a casa indirizzati una volta alla Commissaria Prefettizia, una volta ai dirigenti comunali e a quelli della Società Partecipata. Tidei incalza gli uffici su scadenze, determine e atti amministrativi, quasi a voler dettare l'agenda di via Cicerone dall'esterno. Un atteggiamento che solleva più di qualche perplessità: è legittimo e/o opportuno che un sindaco decaduto continui ad esercitare una tale pressione mediatica sull'organo tecnico che dovrebbe agire in totale autonomia e neutralità? Da ultimo, l'ex sindaco non ha risparmiato di intervenire direttamente nei confronti del dirigente della Sms Bruno Ricci, "ordinandogli" di fatto di provvedere alla manutenzione e alla raccolta dei limoni presso la limonaia, tracciando cosi una linea d'azione che scavalca i normali canali istituzionali. Resta da vedere come reagirà la struttura comunale. La Commissaria Prefettizia accetterà questo "affiancamento social" o rivendicherà l'indipendenza dell'azione commissariale da influenze politiche esterne? Intanto sulle pagine social e in città, cresce il fronte di chi considera questi post un'indebita interferenza. Molti cittadini sottolineano come, dopo la sfiducia, Tidei sia a tutti gli effetti un privato cittadino e non abbia alcun titolo per impartire direttive agli uffici. Mentre la politica discute e si riposiziona, i cittadini restano in attesa di capire se questo attivismo mediatico si tradurrà in benefici concreti per il territorio o se rimarrà solo l'ennesimo capitolo della sua eccessiva personalizzazione del potere, che Santa Marinella fatica a lasciarsi alle spalle. La città, sospesa tra il commissariament\`o e le prossime urne, osserva e commenta. Ma la vera risposta arriverà solo quando il rumore dei social lascerà spazio al risultato elettorale".

Albione