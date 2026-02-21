Nona giornata del girone di ritorno nel campionato di Eccellenza gruppo A e tornano a giocare in casa Viterbese e Sorianese. Domani alle 15 allo stadio Enrico Rocchi la Viterbese di mister Venturi ospita il lanciato Pomezia e punta al riscatto per cancellare la brutta prova di sette giorni fa che è costata la sconfitta contro il Campus Eur. Per i gialloblù soltanto un punto nelle ultime tre gare con la vittoria che manca dallo scorso 25 gennaio. Una serie no che di fatto ha annullato le residue speranze che c’erano dopo la serie positiva di puntare quanto meno al quarto posto utile per partecipare ai play off ora distanti ben 12 punti e con molte formazioni davanti. Si confida comunque in una prova di orgoglio e di carattere anche per dare un senso alla stagione in questa sua parte finale. Rientra Manoni che ha scontato il turno di squalifica mentre sarà assente Solano espulso sette giorni fa. Pomezia rilanciato dopo il cambio di allenatore, reduce da 4 vittorie consecutive e che si è messo alla rincorsa della capolista Aranova che la precede di 6 punti e del Monti Prenestini, secondo che ha soltanto un punto in più dei pometini. Al Rocchi dirige Davide Lo Presti di Messina, collaboratori Matteo Amato di Tivoli e Vittorio Poggipolini di Roma 1. Alle 11 gara interna per la Sorianese contro la Pro Calcio Tor Sapienza con la compagine di mister Chirieletti reduce dal successo di sette giorni fa ad Ardea e che va in cerca dei tre punt per ipotecare la salvezza con largo anticipo e strameritata nel contesto di una stagione altamente positiva. Per il match odierno questi i giocatori convocati in casa Sorianese: portieri Sordini e Laureti. Difensori: Bellacima, Oriolesi, Politanò, Leonardi, Tagliolini e Mezzetti. Centrocampisti: Valentini, Andreoli, Perazza,Bertino, Spolverini, Rossi, Coracci e Bersaglia. Attaccanti: Polidori, Fondi, Casadidio e Generali Arbitra Natalino De Santis di Aprilia, assistenti Vlad Spiridon Costantin di Cvitavecchia e Floriano Bracci di Viterbo. Il programma completo di questo turno è il seguente: domani alle ore 11 Aranova-Sporting Nuova Florida, Salaria-Astrea, Sorianese-Pro Calcio Tor Sapienza. Alle 11,15: Aurelia Antica Aurelio-Campus Eur, Romulea-Monti Prenestini. Nel pomeriggio alle 15 Civitavecchia-Boreale, Fc Rieti-Grifone Gialloverde, Roma City-W3 Maccarese e Viterbese-Pomezia.