Venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza e trasferte per Viterbese e Sorianese attese domani mattina dalle sfide sui terreni del Campus Eur e dello Sporting Nuova Florida. Per la Viterbese, un solo punto nelle ultime due gare c’è attesa per l’esordio del tecnico Mauro Venturi che da martedì scorso ha preso in mano le redini della squadra al posto dell’esonerato mister Aldo Gardini. Zona playoff che è tornata a ben 10 punti quando restano soltanto dieci giornate da giocare ma Viterbese che è attesa ad un finale di stagione in cui possa ritagliarsi un ruolo importante e prendersi quelle soddisfazioni che sinora hanno latitato. In classifica il Campus Eur precede i gialloblù di 4 punti con la compagine romana che è reduce dalla grande impresa di sette giorni fa quando è stata capace di andare a vincere sul campo della capolista Aranova. Nella Viterbese tornano Vivacqua e Petruccelli che hanno scontato il turno di squalifica ma non ci saranno Manoni e Iurato appiedati per un turno dal giudice sportivo. Torma disponibile anche il centrocampista Solano che si è ripreso dall’infortunio che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime uscite. Arbitra Cristian Di Folca di Frosinone, assistenti Valerio Angiolosanto e Vasile Arseni di Ostia Lido. Calcio d’inizio alle 11,30. La Sorianese sarà invece in azione ad Ardea alle 11 per il match contro lo Sporting Nuova Florida, team con l’acqua alla gola per quel terz’ultimo posto in classifica che incute più di un timore. Tra i cimini assente l’esperto Andreoli, squalificato. Rossoblù che vogliono riscattare il ko interno di domenica scorsa contro il Pomezia. Arbitra Jacopo Bertini della sezione di Rieti. Guardalinee Lorenzo Cagiola di Roma 1 e Daniele Colizzi di Albano Laziale. Questi gli altri confronti del turno odierno: domani ore 11 Grifone Gialloverde-Civitavecchia, W3 Maccarese-Fc Rieti. Alle 11,15 Boreale-Aurelia Antica Aurelio, Monti Prenestini-Roma City, Romulea-Salaria. Alle 11,30 il big match Pomezia-Aranova e Pro Calcio Tor Sapienza-Astrea.