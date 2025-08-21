Proseguono i loro allenamenti in attesa di conoscere (sabato la Festa dei Calendari a Tivoli) le loro avversarie nel prossimo girone A del campionato di Eccellenza le formazioni della Sorianese e della Viterbese. I gialloblu di mister Gardini dopo essere stati costretti ad annullare l’amichevole programmata per mercoledì scorso al “Rocchi” contro il Montespaccato per le problematiche legate alla presenza della terna arbitrale hanno proseguito le loro sedute quotidiane che si alternano tra stadio “Rocchi” e campo “Vincenzo Rossi” al Pilastro. Dopo i problemi fisici che lo avevano costretto a disertare la precedente amichevole contro l’Atlteico Lodigiani è stato completamente recuperato l’attaccante Vivacqua ed ora si attende anche il recupero totale dell’esperto difensore Filosa.

Al lavoro anche la Sorianese che ha intervallato i suoi allenamenti con il test disputato nel tardo pomeriggio di mercoledì contro la Primavera 4 del Guidonia Montecelio allenato da Tommaso Rocchi. Successo per 3-2 dei rossoblu che si sono trovati a condurre sul 3-0 con le reti di Polidori, Spolverini e Fondi. Poi in un secondo tempo con moltissime seconde linee in campo la giovane formazione romana ne ha approfittato per accorciare le distanze. Sorianese che ieri è tornata in azion e per una seduta di allenamento pomeridiana e che domenica alle 10,30 giocherà il suo terzo confronto amichevole stagionale contro l’Atletico Capranica, formazione partecipante al girone A della Promozione Laziale e che soltanto da lunedì scorso ha iniziato la sua preparazione.

