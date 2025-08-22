Grande attesa per Viterbese e Sorianese dalla Festa dei Calendari in programma questa mattina alle 11 a Tivoli al Grand Hotel Duca D’Este di Tivoli Terme. Con la tradizionale “Festa dei Calendari” saranno svelati in due gironi del campionato di Eccellenza della stagione 2025/2026 e i calendari degli stessi con i campionati che prenderanno il via il prossimo 7 settembre. Un motivo in più di attesa c’è per la Sorianese che oltre al girone del campionato attende anche di conoscere il nome della prima avversaria ufficiale relativamente al turno preliminare di Coppa Italia che la vedrà in azione domenica 31 agosto. Previsti gli abbinamenti tra le otto compagini che parteciperanno a questo turno fuori dal tabellone generale delle 36 compagini. Oltre alla Sorianese ci sono Casal Barriera, Ceccano, Città di Formia, Grifone Gialloverde, Salaria Fc, Sporting Nuova Florida, Sterparo. Da regolamento si tratta delle neo promosse o delle squadre che hanno usufruito dei ripescaggi come nel caso della Sorianese. Il regolamento del turno preliminare prevede una gara unica in casa della formazione sorteggiata. In caso di parità al 90esimo la qualificazione verrà decisa con i calci di rigore. Dopo il turno eliminatorio del 31 agosto la Coppa Italia di Eccellenza tornerà con i confronti dei sedicesimi di finale in cui le gare di andata si giocheranno il 10 settembre e quelle di ritorno il 17 settembre. Intanto sul fronte amichevoli la Viterbese si è accordata con il Pianoscarano per disputare un incontro amichevole al Rocchi il prossino 27 agosto alle ore 18. Ingresso gratuito.

