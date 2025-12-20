Dopo aver mancato l’appuntamento con la vittoria contro il Real Campagnano, con una dose massiccia di rabbia per quanto accaduto sotto il profilo arbitrale, il Ladispoli torna subito a giocare per terminare il 2025 nel campionato di Promozione. I rossoblù affronteranno una trasferta non particolarmente lunga, che li vedrà giocare in pomeridiana, alle 15, al Liviano Bonelli di Tarquinia, guidato da un personaggio di grandissimo spessore per il movimento locale come Paolo Caputo.

Il team guidato da Quintiliano Mastrodonato viaggia ancora una volta verso nord dopo il blitz di Modesti al Maremmino contro il Pescia. Modesti che si è confermato determinante anche mercoledì scorso, con l’attaccante ancora una volta a segno, ma stavolta dagli undici metri. Servirà maggiore compattezza difensiva, perché l’Academy non si può assolutamente permettere svarioni come quello che ha regalato il pari al Real Campagnano, un presente di Natale anticipato di qualche giorno e subito sfruttato da una delle migliori squadre del girone A.

Per quanto riguarda la formazione, ci sarà l’assenza di De Marco, appiedato per un turno dopo l’espulsione. Tarquinia-Ladispoli verrà arbitrata da Alessandro Seccia di Roma 1, il quale verrà assistito da Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia e Giulia Di Nicola di Ciampino.

