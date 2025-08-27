Il calendario delle amichevoli pre-campionato del Civitavecchia si concluderà con la prima trasferta. Sciolti i nodi sull’impegno che precederà di sette giorni l’esordio nel campionato di Eccellenza, previsto il 7 settembre al Tamagnini contro l’Aurelio. Domenica alle 11 la formazione di Massimo Castagnari sarà a Roma per giocare contro la Luiss, squadra di Promozione, dove è stata inserita nel girone B, e che è retrocessa dall’Eccellenza.

Quindi la preparazione si chiude con la quarta gara consecutiva contro un team della cadetteria regionale, forse una decisione presa dalla società per poter approfondire il palleggio nella manovra offensiva e lavorare su come giocare quando le squadre avversarie si chiudono, cosa che è costata sicuramente qualche punto nella scorsa stagione. Intanto, per quanto riguarda l’infermeria, tutti i giocatori attualmente acciaccati sono sulla strada della risoluzione, i centrocampisti Ambro e Canestrelli, e il difensore Fatarella sembrano pronti per essere a disposizione nell’esordio in campionato.

