Sono stati effettuati i sorteggi per definire i luoghi delle partite di andata e ritorno per la Coppa Italia regionale, con i quarti di finale per l’Eccellenza e gli ottavi di Promozione. Nella massima categoria il Civitavecchia giocherà subito in casa contro il Certosa e disputerà l’incontro di ritorno a Centocelle. Anche due formazioni di Promozione non avranno il vantaggio del return match davanti al pubblico amico.

Parliamo del Tolfa, subito di scena allo Scoponi contro i romani del Grifone, e del Ladispoli, che affronterà i 90 minuti dell’Angelo Sale contro il Montesacro. Bene è andata al Cerveteri, che se la dovrà vedere contro l’ostica Luiss, ma potrà approfittare del fatto di giocare il ritorno al Galli. Andata mercoledì 29 ottobre, ritorno il 12 novembre.

@RIPRODUZIONE RISERVATA