martedì, 21.10.2025
NEWS & COFFEE rassegna stampa martedi 21 ottobre 2025
consiglio comunale

Santa Marinella e Piatra Neamț ufficialmente gemellate

Un ponte tra Italia e Romania nel segno della cultura e dell’integrazione
Alessandra Rosati
Tarquinia, Fratelli d’Italia: «Dalla Regione Lazio 500.000 euro per la viabilità»

Alessandra Rosati
Fuori strada sull’Aurelia bis: grave una donna

Alessandra Rosati
Il giornalista di La 7 presenterà il suo libro alla Mondadori di Cerveteri

“Invicibili”, la mafia albanese a Roma. Arriva Nello Trocchia

Il sindaco di Ladispoli fa chiarezza dopo lo sgombero di poliziotti e vigili urbani

«Nessun sequestro del chiosco, lo riapriremo prima dell’estate»

L’habitat faunistico è a rischio. Corrado Battisti, responsabile dell’oasi, ammonisce i piloti

«Individueremo chi non rispetta la Palude», arriva l’altolà al volo di ultraleggeri e droni

Così Ladispoli Attiva sull’avvicendamento con Martina Paoli in aula

«Fabio Paparella ha mantenuto la sua parola»

BAGNOREGIO

Civita sogna in grande e vola oltre confine

Protocollo d’intesa tra il Comune e il centro Astra Zarina. Profili: «Accordo strategico»
ACQUAPENDENTE

Torna il microchip day gratuito

La giornata è organizzata dal Comune in collaborazione con Enpa e con la Asl
