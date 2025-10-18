TOLFA - Colpo di scena all’Università Agraria di Tolfa: il presidente Giulio Onori ha rassegnato le proprie dimissioni sia dalla carica di presidente che da delegato dell’Ente. Una scelta arrivata, come confermato dallo stesso, per motivi strettamente personali, che lo hanno portato a lasciare la guida dell’istituzione.

L’Ente agrario prosegue ora la propria attività in base a quanto previsto dallo Statuto, in particolare l’articolo 17 comma 7, che disciplina tutti gli atti conseguenti in caso di dimissioni volontarie del presidente.

Il vicepresidente Bruno Vecchioni, come da regolamento, è subentrato come facente funzione e sta provvedendo all’attivazione di tutti gli atti amministrativi necessari per la nuova elezione del presidente.

Nel frattempo, Vecchioni ha voluto replicare con fermezza alle polemiche sorte negli ultimi giorni: “Le accuse mosse dalla minoranza non sono veritiere – spiega il vicepresidente dell’Agraria Bruno Vecchioni –. Quello che posso dire, dal mio punto di vista personale, è che oggi più che mai c’è la volontà di andare avanti per l’Ente, nell’onestà, nella trasparenza e nel rispetto di tutti i cittadini. Tante cose scritte e non vere verranno smentite, ma soprattutto sono state dette e diffuse senza che nessuno ci mettesse la faccia. Questo dice tutto, senza bisogno di aggiungere altro".

Vecchioni ha poi sottolineato l’impegno del gruppo dirigente in questa fase di transizione: “Noi continueremo a lavorare con serietà e determinazione in quest’ultima parte del mandato, cercando di fare il bene dell’intera comunità tolfetana".

Con le dimissioni di Onori, si apre dunque una nuova fase per l’Università Agraria di Tolfa, che si prepara ad affrontare le prossime procedure elettive nel segno della continuità amministrativa e della collaborazione istituzionale.