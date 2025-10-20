CIVITAVECCHIA – Intensificati in queste settimane i controlli della velocità con telelaser su via Terme di Traiano, all’altezza di via Don Milani. A confermare l’impegno della Polizia locale è il delegato alla viabilità Flavio Fustaino. «Niente imboscate: il tratto è chiaramente segnalato e la postazione di rilevazione è visibile ai conducenti che percorrono la strada - ha spiegato - il telelaser prevede contestazione immediata, quindi se non sei stato fermato, non hai preso la multa. Troppi incidenti e velocità oltre i 75 km/h su limite 50: l’obiettivo è prevenire, non punire. Chi rispetta le regole può continuare a viaggiare tranquillo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA