CIVITAVECCHIA – Stanno finalmente per partire i lavori per il tanto atteso restyling della stazione ferroviaria di Civitavecchia. Proprio in queste ore si sta allestendo il cantiere e, secondo quanto trapelato, la prima fase interesserà l’area dei due ex magazzini, un'area attualmente chiusa e che non dovrebbe impattare sulla quotidianità dei pendolari e dei molti frequentatori della stazione.

Proprio in vista dei possibili disagi l'intenzione sarebbe quella di lavorazioni “a stralci” per limitarli al minimo, procedendo con la chiusura di una zona alla volta ma, al momento, al Pincio non è ancora stato comunicato il cronoprogramma. L’apertura operativa è attesa a breve, verosimilmente a inizio mese, e sarà accompagnata da una conferenza stampa con tempi e cronoprogramma dettagliati. L’intervento discende dall’accordo procedimentale firmato il 15 maggio tra Comune, RFI e FS Sistemi Urbani: un’intesa attesa da quasi 25 anni che mette a terra la riqualificazione profonda del nodo stazione e della sua viabilità di accesso. Il quadro economico è di 23,8 milioni di euro; la durata prevista dei lavori è compresa fra 18 e 20 mesi.

A fornire queste informazioni è stato il sindaco Marco Piendibene durante una trasmissione autogestita in cui ha risposto alla domanda che tanti cittadini, pendolari e non, si fanno: ma i lavori alla stazione quando partono? Risposta: a breve. Insomma ci dovremmo finalmente essere, almeno stando a quanto annunciato dal primo cittadino nel corso del suo intervento. Nelle prossime settimane sono previsti spostamenti temporanei di servizi e percorsi: anche la biglietteria e le sale d’attesa verranno rilocalizzate per consentire le lavorazioni perché, ha spiegato Piendibene si procederà con il rifacimento di queste aree: quelle visibili a cui va data priorità per la restituzione del decoro e di una stazione ferroviaria degna dei 3,5 milioni di crocieristi che toccano Civitavecchia durante la bella stagione.

Quella appena passata, infatti, è stata l’ennesima estate di “passione” per pendolari e turisti con una convivenza che, di anno in anno, diventa sempre più difficile tra “assalti ai treni” e bagagli ingombranti, con buona pace di chi utilizza i mezzi per spostarsi verso la capitale per lavoro o studio. Diversi gli appelli e dalla Regione sembrano essere arrivate le prime risposte con un potenziamento della flotta treni. Ora tocca alla Stazione ferroviaria, ormai antiquata, e ad un restyling che impatterà profondamente sulla viabilità ma che ormai sembra essere ai nastri di partenza.

Non a caso - ha aggiunto il Sindaco -, chi prova a prenotare treni a lunga percorrenza oltre fine mese trova già indicazioni di riorganizzazione: segno che la macchina del cantiere sta partendo. Accanto all’opera ferroviaria, il Comune sta preparando un intervento complementare sulla parte posteriore dello scalo, dall’area Feltrinelli fino a via Bramante (zona Bricchetto): qui sono allo studio un parcheggio di interscambio e la riorganizzazione della sosta in vista della futura Ztl del centro.

