SANTA MARINELLA – Un uomo è stato trovato in una pozza di sangue questa mattina nei pressi del ponte romano di via Roma sulla strada che conduce al Porticciolo.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un senzatetto della zona, avrebbe avuto una violenta colluttazione con un altro clochard o forse con un piccolo gruppo di senzatetto. Le circostanze restano tuttavia ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Le sue condizioni non destano preoccupazioni per la vita.

Nei primi momenti si era diffusa la voce, poi smentita, che l’uomo fosse stato trovato privo di vita. Fortunatamente si è trattato solo di un grave ferimento, e non di una tragedia. I militari dell’Arma stanno ora ricostruendo l’accaduto per risalire ai responsabili e chiarire le cause della lite.

La colluttazione sarebbe iniziata nel posteggio del residence che costeggia la Rsa Santa Marinella, lungo la via Aurelia.

Proprio nella vasta area che ospita il centro commerciale Elite, sono visibili diverse chiazze di sangue lasciate dal rumeno che molto probabilmente, dopo essere stato colpito, si è diretto verso lo svincolo che porta al porticciolo turistico e precisamente nei pressi del ponte romano dove lo straniero trascorreva le nottate. ©RIPRODUZIONE RISERVATA