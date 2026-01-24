Ultimo impegno del mese di gennaio per il Civitavecchia Calcio. Ritorno al Tamagnini per la formazione guidata da mister Macaluso, che alle 15 (con il cambio d’orario previsto da questo periodo) ospiterà la Romulea, in una gara nella quale parte favorita, ma il risultato non è certamente scritto. I nerazzurri hanno fatto il loro compito sul campo del Roma City, capendo bene che in questo periodo il livello di guardia si è alzato nel girone e quindi a volte è meglio uscire dal campo “brutti ma buoni” e soprattutto con il malloppo in bocca. I tempi sono cambiati, ma potrebbe tornare il ricordo di quanto accaduto lo scorso anno, quando il Civitavecchia mancò l’appuntamento con la vittoria al Tamagnini contro la Romulea. Finì 0-0 e quel risultato incise nella lotta per piazzarsi secondi. Ma c’è una notizia che si prende la scena alla vigilia: Nnamdi Oduamadi non è più un giocatore del Civitavecchia. L’attaccante nigeriano saluta tutti per motivi personali dopo soli due mesi (ufficiale il suo arrivo il 21 novembre). Ora c’è da capire cosa farà la società. Ma intanto domenica scorsa si è messo in mostra tra i pali Alessio Protasi, protagonista di una bella parata nella ripresa con il Roma City. Quali saranno le maggiori difficoltà della gara con la Romulea?

«Sappiamo benissimo che non sarà una gara facile – dichiara Protasi – ce lo hanno già dimostrato all’andata: è una squadra pronta e organizzata, che verrà qui con l’obiettivo di conquistare i tre punti per provare a uscire dalla zona playout. Dal canto nostro daremo tutto per vincere, perché vogliamo continuare il nostro percorso e far valere il fattore campo».

Ma il portiere come vede lotta per i playoff? Le partite di questo periodo possono già essere determinanti?

«La lotta per i playoff è apertissima – riprende l’estremo difensore under – dodici punti di distanza dalla prima e i pochi punti che ci separano dal resto del campionato non ci intimidiscono, anzi ci stanno dando ancora più determinazione e fame di conquista. Il campionato è ancora lungo, ma queste partite possono già dire molto e noi vogliamo farci trovare pronti».

Come sta andando l’esperienza di Protasi a Civitavecchia, anche fuori dal campo?

«La mia esperienza a Civitavecchia la riassumerei in una sola parola: crescita – sottolinea l’ex Nuova Florida e Campus Eur – sto crescendo sotto molti aspetti che vanno al di là del calcio, grazie ai valori che trasmettono la società e il gruppo. Ho trovato un ambiente unito e vicino ai giocatori. Un merito speciale va anche a Roberto Giacomini, che tutte le domeniche ci fa divertire e ci supporta fino alla fine: il calore del pubblico è una spinta in più. Forza Vecchia».

Civitavecchia-Romulea sarà arbitrata da Giovanni Balsamo della sezione di Tivoli. Al Tamagnini ci saranno anche Danilo Giacomini e Iulian Mihai Rotaru, entrambi provenienti dall’Aia di Viterbo.

