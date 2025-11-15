Questa partita era segnata da diverso tempo sul calendario di giocatori, tecnici e tifosi del Civitavecchia. Alle 11.30 i nerazzurri saranno di scena a Pomezia contro la squadra che, prima del via del campionato di Eccellenza, era indicata dalla stragrande maggioranza degli addetti ai lavori come la favorita per il successo. Qualcuno sosteneva anche che avrebbe ammazzato il girone A. Ma i fatti hanno dimostrato che non è così: il livello alto dal punto di vista tecnico non permette a nessuno di ergersi a vincitore assoluto del torneo.

Si gioca al campo di via Varrone che, come accade ormai da qualche anno, non permette la presenza di pubblico sugli spalti. Ma questo, molto probabilmente, non terrà a freno la voglia di calcio dei sostenitori del Civitavecchia, a partire da Roberto Giacomini, che troveranno una soluzione di fortuna per assistere al confronto. I ragazzi guidati da mister Massimo Castagnari non arrivano bene a questo match: in settimana hanno detto addio alla Coppa Italia e lo hanno fatto fragorosamente, il 4-1 maturato sul campo del Certosa potrebbe avere un suo ruolo anche sullo sforzo mentale in previsione di Pomezia.

La classifica vede le due contendenti a pari merito: 19 punti per entrambe, che hanno già perso tre volte nelle prime 10 giornate. Meglio in casa gli uomini di Castagnari, meglio fuori i ragazzi di Colantoni. Più pesanti gli stop dei pometini, che sono inciampati tra le mura amiche con Campus Eur e Sorianese. Funari e compagni hanno faticato con quelle di metà classifica: tutti lì gli stop. Per quanto riguarda la formazione, ancora fuori i difensori Di Mauro e De Rosa.

«Sarà una partita complicata – dichiara Luca Avellini, tornato da una settimana a vestire il nerazzurro – affronteremo una squadra molto forte. L’abbiamo preparata bene, speriamo di riuscire a fare il massimo possibile. Vogliamo fare una grande prestazione, non credo che inciderà il discorso eliminazione dalla Coppa. Siamo un gruppo forte e sappiamo quali sono stati i nostri errori contro il Certosa. Sappiamo che dobbiamo riprenderci subito per lasciarci il ko alle spalle».

Avellini arriva dalla fugace esperienza con il Gaeta. Lo scorso anno si è era distinto, in crescendo, con il Civitavecchia: alla fine cinque i gol realizzati in campionato, per un esterno bravo a difendere, ma soprattutto a spingere.

«Ho trovato un gruppo di ottimi ragazzi – riprende Luca Avellini – anche se si sono stati tanti cambi. Sono stato accolto subito. Spero di poter avere tante soddisfazioni. Penso che il mister voglia utilizzarmi in una posizione alta e non bassa, e tra l’altro preferisco giocare più avanti. Però sono un giocatore disponibile e sono pronto a giocare dove vuole, anche in porta... Non ho problemi, abbiamo un gruppo di uomini e di giocatori forti. Voglio dare soddisfazioni alla società che mi ha voluto a Civitavecchia, a cui auguro una grande stagione».

Pomezia-Civitavecchia vedrà la presenza in campo dell’arbitro Giovanni Balsamo della sezione di Tivoli. Da Roma i due assistenti: dalla sezione 1 Fabrizio Caprari e dalla 2 Giorgio Cardellini.

