ALLUMIERE – Si era perso nelle campagne di Allumiere mentre andava a funghi, ma fortunatamente è stato ritrovato dai Vigili del del fuoco di Civitavecchia, intervenuti con l'equipaggio della 17A rispondendo immediatamente alla chiamata di soccorso.

. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11. Un anziano, nell'intento di raccogliere funghi, ha perso l'orientamento smarrendosi in una zona molto impervia. Giunti sul posto, e grazie a tecniche Tas, di topografia applicata al soccorso, gli uomini della caserma Bonifazi sono riusciti ad individuare l'anziano. Presente anche la Protezione civile di Allumiere, intervenuta con un mezzo fuoristrada. Raggiunto l'uomo, i vigili del fuoco hanno comunicato le coordinate all'elicottero di soccorso del 118 che ha verricellato l'uomo caricandolo a bordo per trasportarlo in zona sicura.

Una volta portato il sicuro, l’anziano è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. L'uomo non presentava ferite, solo un po' di agitazione e fatica per l'esperienza vissuta.

