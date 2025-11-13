CERVETERI – «Per questo comune è un’occasione persa. Ma lo è anche per i cittadini che non potranno usufruire di bonus in bolletta». L’accusa alla giunta, nemmeno troppo velata, è di Alessio Catoni, presidente del Consiglio cittadino di Cerenova-Campo di Mare. Un’entrata a gamba tesa nel settore dei rifiuti con il Granarone – è quanto svelato da Catoni – che si sarebbe fatto sfuggire la partecipazione ad un bando regionale. «Il bando avrebbe offerto a fondo perduto – spiega lo stesso Catoni - da 50mila fino a 300mila euro per aiutare a far scendere i costi vivi e quindi bollette più basse per i cittadini. Mentre gli F24 per i cittadini aumentano senza sosta, nonostante l'ingresso della Tarip, questa amministrazione non ha partecipato a questo avviso importante della Regione Lazio». Sarebbe il piano relativo al “Potenziamento, efficientamento e innovazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”. «Dalla sindaca e ricordo ex assessore all'Ambiente – conclude il presidente Catoni - e dall' attuale assessore ci aspettiamo di più. Sono pagati per aiutare il territorio e non per tirarlo a fondo, ma in fin dei conti tanto paghiamo sempre noi. Ringrazio l'assessore regionale, l’onorevole Fabrizio Ghera e la segreteria dell'assessorato al Ciclo dei rifiuti per la segnalazione. E pensare che il comune di Cerveteri sostiene di essere super virtuoso dal punto di vista della raccolta differenziata». La sindaca non ci sta e chiarisce la questione. «È giusto che i cittadini abbiano informazioni corrette – afferma Elena Gubetti -, il bando della Regione finanziava progetti per migliorare il servizio di raccolta differenziata, come nuovi cassonetti, sistemi informatici e centri di raccolta, ma non prevedeva in alcun modo una riduzione automatica delle tariffe. Non era, quindi, un fondo destinato ad abbassare la Tari o la Tarip». Per Gubetti poi «non tutte le opportunità di finanziamento producono benefici diretti sulle tariffe», ci tiene a precisare rilanciando ancora: «Alcuni bandi, come questo, sono pensati per introdurre innovazioni tecnologiche o per migliorare i sistemi di raccolta, ma non generano un risparmio immediato per le famiglie. È importante distinguere tra ciò che migliora il servizio e ciò che riduce i costi». Il primo cittadino ribadisce l’impegno dell’amministrazione nel lavorare con serietà. «Ogni opportunità di finanziamento – aggiunge - viene attentamente valutata dai nostri uffici tecnici. Le nostre scelte non si basano su slogan o comunicati estemporanei, ma su analisi tecniche che tengono conto dei rischi, dei benefici e degli effetti sulle tariffe. Preferiamo agire con responsabilità, piuttosto che inseguire risultati apparenti». Infine una lunghissima constatazione della sindaca: «A conferma di questo impegno, il comune di Cerveteri ha partecipato con successo a diversi bandi negli ultimi mesi, ottenendo finanziamenti concreti per migliorare i servizi ambientali e la qualità della vita dei cittadini: campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare – contributo da parte di CMRC di 28mila euro, destinato alla realizzazione di un cortometraggio e di materiale informativo per promuovere comportamenti virtuosi. Bando ANCI–COREVE per la raccolta monomateriale del vetro – finanziamento di 193mila euro, utilizzato per una campagna di sensibilizzazione e per l’acquisto di nuovi mastelli, così da migliorare la qualità e la quantità della raccolta del vetro. Sistemazione del Centro Comunale di Raccolta – contributo di 20mila euro per il rifacimento del viale di accesso, progetto ora inserito in un più ampio intervento che prevede anche il completamento di alcuni impianti. Inoltre, per contrastare il fenomeno delle discariche abusive, l’Amministrazione ha potenziato il sistema di videosorveglianza sul territorio, grazia al contributo di 20mila euro da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale, installando nuove telecamere per individuare e sanzionare chi abbandona i rifiuti e deturpa il nostro territorio. Si tratta di azioni concrete che dimostrano come Cerveteri partecipi ai bandi davvero utili, che portano risultati tangibili e migliorano la vita dei cittadini. Continueremo a lavorare ogni giorno per rendere la nostra città più pulita, sostenibile e rispettosa dell’ambiente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA