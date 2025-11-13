CIVITAVECCHIA – Notte movimentata in centro. Quattro portuali, visibilmente su di giri, avrebbero litigato in maniera furibonda con i gestori di due diversi locali in zona Ghetto (nell’immagine di repertorio) e a viale Garibaldi.

Dopo un vivace scambio di battute con i camerieri, i quattro avrebbero avuto una violenta discussione con i proprietari degli esercizi, costretti a chiamare le forze dell’ordine. Un episodio sul quale il gestore di uno dei locali non ha voluto soprassedere. Il commerciante, infatti, ha presentato denuncia all’Autorità giudiziaria, parlando di minacce e spintoni, il tutto suffragato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Un fatto gravissimo, che riaccende la polemica sul decoro e sulla compostezza delle “serate civitavecchiesi”, oltre che sull’opportunità per le famiglie di rimanere in giro dopo una certa ora.

Episodi deplorevoli, che creano notevoli problemi, oltre che ai residenti delle zone frequentate dalla movida, agli stessi titolari degli esercizi commerciali che spesso si trovano coinvolti in liti furibonde.

La situazione rischia di sfuggire di mano. Necessario a questo punto un incremento dei controlli nelle zone maggiormente frequentate dopo una certa ora.