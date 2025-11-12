La polizia ha chiuso oggi un minimarket di alimentari situato tra via Cairoli e Piazza del Sacrario.

I sigilli sarebbero scattati in seguito a recenti fatti di cronaca. Si parla di una rissa avvenuta nei pressi del locale. Si tratta, per altro, di un esercizio commerciale che nel corso degli ultimi tempi ha subito diversi furti. Nel corso dell’ultimo episodio, il titolare, accortosi del ladro, avrebbe reagito. E sarebbe stato lui stesso a chiamare le forze dell’ordine per segnalare l’ennesimo atto predatorio a suo danno.

La chiusura, avvenuta ieri pomeriggio, con tutta probabilità si inserisce in un contesto di inasprimento delle misure volte a contrastare la microcriminalità in una zona particolarmente calda del centro storico. Solo la scorsa settimana in piazza del Sacrario si erano verificate tre risse nell’arco di pochi giorni.