Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Allumiere
Area Braccianese
Cerveteri
Civitavecchia
Fiumicino
Italia e Mondo
Ladispoli
Montalto di Castro
Ostia
Pontina
Regione
Roma
Santa Marinella
Tarquinia
Tolfa
Tuscia
Viterbo
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Vai
Social
Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Rubriche
Il Diario
Succede anche questo
Enogastronomia
Lettere
Editoriali
Opinioni
Meteo
venerdì, 14.11.2025
Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Allumiere
Area Braccianese
Cerveteri
Civitavecchia
Fiumicino
Italia e Mondo
Ladispoli
Montalto di Castro
Ostia
Pontina
Regione
Roma
Santa Marinella
Tarquinia
Tolfa
Tuscia
Viterbo
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Social
Vai
Home page
>
Porto
>
Adsp, il presidente Latr...
Video
Porto
Adsp, il presidente Latrofa: "Ho trovato un ente vivo, ora guardiamo al futuro"
molo vespucci
Silvestroni (FdI): «Buon lavoro a Raffaele Latrofa, nuovo presidente dell'Adsp di Civitavecchia»
redazione web
molo vespucci
Adsp, il presidente Latrofa: «Un onore guidare questi porti»
Ieri il decreto firmato dal ministro Salvini. Adesso si apre la partita del segretario generale. Enti chiamati a nominare i propri componenti nel comitato di gestione IL VIDEO
Daria Geggi
Molo vespucci
Adsp, firmato il decreto di nomina per Raffaele Latrofa
È ufficialmente il nuovo presidente dell’Authority del Mar Tirreno centro settentrionale. Via libera del ministro Salvini che ha firmato un pacchetto da otto incarichi
redazione web
Porto
Sopralluogo in mare di Nicastro e Latrofa
Nei giorni scorsi, il Direttore Marittimo del Lazio insieme al Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha effettuato un giro ricognitivo nello scalo di Civitavecchia
Redazione Web
porto di civitavecchia
Cambio al vertice della Marina Militare: cerimonia a bordo di nave Trieste
redazione web
marina militare
Nave Trieste a Civitavecchia: possibili visite a bordo
redazione web
autorità di sistema portuale
Partenariato, Legacoop uditore nelle riunioni
redazione web
porto
Latrofa: «Sostenibilità, momento nodale per Civitavecchia»
Daria Geggi
molo vespucci
Adsp, approvato il bilancio di previsione 2026
redazione web
Leggi altro