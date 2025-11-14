Social
venerdì, 14.11.2025
Porto

Adsp, il presidente Latrofa: "Ho trovato un ente vivo, ora guardiamo al futuro"
molo vespucci

Silvestroni (FdI): «Buon lavoro a Raffaele Latrofa, nuovo presidente dell'Adsp di Civitavecchia»

redazione web
molo vespucci

Adsp, il presidente Latrofa: «Un onore guidare questi porti»

Ieri il decreto firmato dal ministro Salvini. Adesso si apre la partita del segretario generale. Enti chiamati a nominare i propri componenti nel comitato di gestione IL VIDEO
Daria Geggi
Molo vespucci

Adsp, firmato il decreto di nomina per Raffaele Latrofa

È ufficialmente il nuovo presidente dell’Authority del Mar Tirreno centro settentrionale. Via libera del ministro Salvini che ha firmato un pacchetto da otto incarichi
redazione web
Porto

Sopralluogo in mare di Nicastro e Latrofa

Nei giorni scorsi, il Direttore Marittimo del Lazio insieme al Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha effettuato un giro ricognitivo nello scalo di Civitavecchia
Redazione Web
porto di civitavecchia

Cambio al vertice della Marina Militare: cerimonia a bordo di nave Trieste

redazione web
marina militare

Nave Trieste a Civitavecchia: possibili visite a bordo

redazione web
autorità di sistema portuale

Partenariato, Legacoop uditore nelle riunioni

redazione web
porto

Latrofa: «Sostenibilità, momento nodale per Civitavecchia»

Daria Geggi
molo vespucci

Adsp, approvato il bilancio di previsione 2026

redazione web
