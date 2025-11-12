SANTA MARINELLA - I lavori di ripristino del muro di contenimento e di riqualificazione della nuova scalinata nel parcheggio dell’Ex Fungo sono terminati. E’ in corso il montaggio del corrimano, dei pannelli di vetro antisfondamento e dei segna passi luminosi della scalinata. La prossima settimana riaprirà il passaggio sulla rampa che porta al parcheggio che ora è a norma. Nel contempo è già stato messo in progetto la riqualificazione dell'intera area di parcheggio, il posizionamento di un elevatore a vetri e un marciapiede nuovo che si collegherà a quello già esistente lungo la via Aurelia.

“L’intervento urgente di messa in sicurezza è giunto a compimento - afferma il Sindaco - durante la settimana prossima, sarà riaperta la scalinata che apparirà totalmente rinnovata. Come abbiamo più volte annunciato, è nostra intenzione proseguire con un progetto che interessi l’intera area dell’Ex Fungo, con la creazione di una piazza e di parcheggi sottostanti. Abbiamo partecipato a due diversi bandi regionali importanti che consentiranno la riqualificazione dell’area con la realizzazione del tappeto stradale, lo smaltimento delle acque piovane e soprattutto la costruzione di una superficie sopraelevata, da adibirsi a piazza cittadina”.

