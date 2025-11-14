FIUMICINO - Momenti di paura alla BPER Banca di Fiumicino, dove intorno alle 9:30 di mercoledì si è consumata una rapina.

Secondo indiscrezioni, un uomo armato di bastone ha minacciato i presenti e si è fatto consegnare il denaro disponibile in cassa, prima di dileguarsi rapidamente, forse con un complice ad attenderlo all’esterno e facendo perdere ogni traccia.

Sul posto sono intervenute prontamente le volanti della Polizia di Stato, le quali hanno immediatamente avviato i rilievi. per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili della rapina.