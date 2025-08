La campagna di rafforzamento della Nautilus in vista della prima avventura nel campionato di serie A1 sembra non essere ancora finita. Infatti la società del presidente Alberto Braccini, attraverso gli sforzi del direttore sportivo Mario Bianchi, sta pensando di concentrare le ultime risorse in fase di mercato su una centroboa, molto probabilmente straniera, con la volontà di elevare lo spessore tecnico del gruppo guidato da Daniele Lisi, che quotidianamente è a conoscenza della condizione della squadra, poiché gli allenamenti per la preparazione atletica sono stati già avviati.

Con Sara Scifoni candidata a passare al ruolo di marcatrice, l’idea è di affiancare una giocatrice pronta all’uso a Lucrezia Puppi, sicuramente prospetto di spessore per il futuro, ma forse ancora un po’ acerba per essere determinante da subito nella massima categoria nazionale. Al momento la società verdazzurra ha diversi nomi sul proprio taccuino e nei prossimi giorni passerà alla scrematura per poi passare al vivo della trattativa, con l’intento di chiuderla già nella prima parte del mese di agosto.

Intanto giungono altre notizie positive per la Nautilus. Due ragazze della squadra che sta proseguendo gli allenamenti alla piscina dello stabilimento Morgan, sono state convocate dalla Nazionale giovanile per un collegiale in vista dell’Europeo U18 in programma nelle prossime settimane a Istanbul. La già nominata Lucrezia Puppi e la nuova arrivata Martina Abrizi, per la precisione dal Tolentino, sono state chiamate per la sessione di allenamenti che si terrà dal 10 agosto presso il centro federale di Avezzano.

«Per le due ragazze sarà un anno di crescita importante – commentano dalla Nautilus – visto il grande palcoscenico della serie A1 che le aspetta. Dimostrazione del grande lavoro che lo staff tecnico della Nautilus continua a fare, nonostante le difficoltà».

