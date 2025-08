CIVITAVECCHIA – È durato solo pochi minuti il tentativo di fuga di un uomo che, nel pomeriggio di sabato, si è introdotto furtivamente in un bar approfittando di un momento di distrazione del titolare.

Con mossa repentina, il soggetto ha arraffato un discreto quantitativo di generi alimentari e si è allontanato rapidamente, facendo inizialmente perdere le proprie tracce.

Il barista, accortosi quasi subito dell’anomalia, ha immediatamente allertato il numero d’emergenza 112.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, che si è attivata tempestivamente per rintracciare l’autore del furto.

Grazie alla prontezza dell’intervento e a una veloce ricostruzione dei fatti, i militari sono riusciti a intercettare il sospettato in viale Europa, a poca distanza dal luogo dell’accaduto.

L’uomo è stato fermato e identificato; la refurtiva, composta principalmente da alimenti sottratti dal locale, è stata recuperata.

Il protagonista del gesto, un ragazzo etiope di 22 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato accompagnato in caserma per le procedure di rito.

L’episodio conferma l’efficacia del dispositivo di controllo del territorio messo in atto dai Carabinieri, che continua a garantire una presenza capillare e tempestiva anche nelle aree più sensibili della città.

