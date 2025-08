CIVITAVECCHIA – L’estate civitavecchiese si arricchisce di uno degli appuntamenti più attesi e amati dalla cittadinanza: “Il Padellone” torna alla Marina dal 14 al 16 agosto, con tre serate dedicate alla gastronomia locale e al legame con le tradizioni marinare della città. Lo ha stabilito la Giunta comunale con la delibera 153, approvata il 1° agosto e già dichiarata immediatamente eseguibile.

A sostenere l’iniziativa sarà un contributo di 28mila euro erogato da ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura del Lazio, nell’ambito del bando pubblico per la promozione dell’agroalimentare laziale. Un supporto che consente di dare nuova linfa alla manifestazione in concomitanza con le celebrazioni giubilari e in un periodo di alta affluenza turistica.

Protagonista assoluto sarà il piatto simbolo dell’evento: la frittura di pesce di paranza proveniente dall’asta collettiva di Civitavecchia, servita a prezzo calmierato di 10 euro (comprensiva di pane, acqua e kit stoviglie). Una scelta che punta a valorizzare il pescato locale e a rendere l’iniziativa accessibile a tutti, cittadini e visitatori.

L’organizzazione sarà curata dal Servizio Turismo del Comune, che predisporrà gli atti per l’affidamento della gestione operativa nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati. Coinvolti nel coordinamento anche gli uffici comunali competenti in materia di commercio, tributi, polizia locale, demanio e dogane.

Un ritorno atteso, che contribuirà ad animare le serate di Ferragosto in una estate che, almeno per il momento, si sta dimostrando piuttosto sottotono.

