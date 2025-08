LADISPOLI - Era impegnato in un percorso escursionistico in Trentino, in compagnia della moglie e dei suoi tre figli, quando all’improvviso è precipitato sulla ferrata di Valimpach nel comune di Caldonazzo. Un 57enne di Ladispoli, A. C. le sue iniziali, è morto in presenza della sua famiglia. L’allarme è stato lanciato intorno alle 12,45, dalla moglie che non riusciva più ad individuarlo nè a mettersi in contatto con lui. Immediatamente si sono attivati i soccorsi con l’arrivo sul posto del Soccorso alpino di Levico e dell’eliambulanza. Attivato anche il Gruppo tecnico Forre, essendo il luogo impervio. L’uomo è stato individuato dall’elicottero ai piedi della cascata ormai senza vita. Una vacanza che si è trasformata in tragedia. Moglie e figli sono stati riaccompagnati lungo la ferrata dai soccorritori e scortati fino a valle. La ferrata, hanno spiegato gli esperti del soccorso alpino, alterna tratti attrezzati a tratti di sentiero, sviluppandosi lungo alcune cascate. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 57enne, che procedeva in fondo al gruppo, è stato visto improvvisamente precipitare, in corrispondenza, evidentemente, di un tratto non attrezzato. Per lui non c’è stato niente da fare.

