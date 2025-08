Per una volta non siamo scontenti del fatto che un calciatore civitavecchiese non potrà giocare nel campionato di serie C. Stiamo parlando di quanto accaduto nella vita di Pietro Santi, classe 2002, che nella scorsa stagione ha giocato nel campionato di serie C con il Picerno, ma non ha potuto dare pienamente il suo contributo, perché nella seconda parte della scorsa stagione un lungo infortunio l’ha spedito ai box. Il difensore civitavecchiese non proseguirà la sua avventura con la società lucana, in quanto per lui si è aperto un vero e proprio portone. Infatti Santi, cresciuto nel settore giovanile del Civitavecchia e poi a Frosinone, è stato selezionato per una borsa di studio e si trasferirà a New York per studiare Economia alla Hofstra University. Non proprio una cosa da poco, perché la megalopoli statunitense è la capitale mondiale della finanza. Ad annunciarlo è stato direttamente il ragazzo attraverso i profili social del Picerno. «Il calcio professionistico non è semplice – ha dichiarato Santi – fin da bambino ho dedicato tanto tempo e tante energie al calcio. Ho fatto sacrifici, ma ho anche vissuto sogni meravigliosi. E proprio per questo mi trovo a questa grande opportunità. Grazie al mio percorso di calciatore, ho ricevuto questa borsa di studio. Lo studio è sempre stato una parte di me e l’ho sempre portato avanti, anche da calciatore. Se sono arrivato a questo punto, lo devo anche al Picerno. Ringrazio tantissimo la squadra, la dirigenza e soprattutto il direttore generale Vincenzo Greco, che mi hanno permesso di coltivare questo sogno».

