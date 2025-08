MONTALTO – Scontro frontale stamane lungo la strada del Tirreno a Pescia Romana, nei pressi della Caletta del Moro.

Una macchina e un furgoncino sono entrati in collisione per cause in corso d’accertamento. Entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, su una cunetta, con la macchina che ha cappottato. In tutto si sono registrati tre feriti.

Una donna è stata trasferita in eliambulanza in gravi condizioni all’ospedale Gemelli di Roma. Glia altri due feriti sono stati trasferiti uno all’ospedale di Tarquinia e l’altro all’ospedale San Paolo di Civitavecchia per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre i feriti dai mezzi, il personale sanitario con tre ambulanze e i carabinieri di Tuscania per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA