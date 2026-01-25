Si è chiuso con un altro successo netto e senza appello il girone d’andata del Civitavecchia Rugby che dedica il successo ad Amar Kudin. I biancorossi al Moretti Della Marta hanno fatto la voce grossa vincendo contro L’Aquila Rugby per 56-12, conquistando altri cinque punti grazie al bonus offensivo. La gara è stata dominata in lungo e in largo dai padroni di casa che hanno chiuso la prima frazione sul 42-0 e hanno poi gestito il risultato nella ripresa. Per la squadra allenata da Umberto De Nisi in meta Fabiani, Vender, Vian, Schiavi, Lottering, Cozzi e due volte Bautista Perotti che è stato perfetto sui calci piazzati realizzandone otto su otto. In casa civitavecchiese menzione d’onore anche per Asoli nominato player of the match.

«Abbiamo concluso il girone d’andata in testa – commenta un soddisfatto allenatore del Crc Umberto De Nisi – grazie ad una prova davvero consistente, ordinata e precisa. Siamo stati dominanti in tutte le fasi di gioco: difesa ordinata e attacco cinico. Dopo un primo tempo chiuso nettamente avanti, nella ripresa anche controvento non abbiamo mollato . Ci tengo a dedicare il successo ad Amar Kudin: ci è venuta a trovare sua mamma al campo e questo ci rende ancora di più orgogliosi di ciò che stiamo facendo».

Come detto vittoria e primo posto attuale dedicato da tutta la società ad Amar Kudin: nella giornata odierna infatti ad assistere alla partita tra Crc e L’Aquila era presente anche la mamma Vesna Kudin Cisic. Un momento emozionante per tutti coloro che amano il rugby e in particolare per i colori civitavecchiesi che hanno potuto condividere i tanti bei ricordi che hanno dell’uomo e del giocatore che era Amar.

