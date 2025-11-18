È stato un fine settimana di soddisfazioni, anche se non sono giunte tutte vittorie, per i ragazzi di Civitavecchia e Santa Marinella che giocano nei massimi campionati maschili di pallanuoto. In serie A1 Stefano Ballarini ha vinto con il suo Olympic Roma per 22-21 a Bologna contro la De Akker, in un confronto deciso solamente ai rigori, dopo il 15-15 dei tempi regolamentari. Il centroboa di Santa Marinella, prossimo alla partecipazione al collegiale del 7bello, ha anche realizzato una rete per il successo del sette di Mario Fiorillo.

Importanti notizie sono arrivate anche dai civitavecchiesi impegnati nella seconda giornata di serie A2. A Firenze la spunta il Bogliasco, che ha sconfitto per 14-13 la neopromossa Dream Sport, rischiando un po’ nel finale. Ancora protagonista Luca Pagliarini, che segna cinque reti, bissando lo score visto nella prima giornata. In porta parate importanti per Matteo Maizzani, con i due civitavecchiesi che si stanno trovando molto bene nella loro esperienza in terra ligure.

Passando al girone Sud, Damiano Caponero festeggia la vittoria nel derby cittadino. Infatti la sua squadra, l’Anzio Waterpolis, ha sconfitto per 11-9 la neonata Pallanuoto Anzio, grazie anche ad un gol segnato dall’ex giocatore dello Sport Management.

Non hanno festeggiato, ma hanno dato il loro apporto dal punto di vista realizzativo, Leonardo Checchini, autore di tre gol per la Lazio a Palermo nello stop di misura per 15-14 contro la Waterpolo, e Valerio Di Bella, all’esordio casalingo della Roma 2020, che ha ceduto il passo al Catania per 20-15, con il civitavecchiese a referto con due segnature.

@RIPRODUZIONE RISERVATA