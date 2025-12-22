Il Civitavecchia Calcio ha un nuovo allenatore. La società comunica che l'incarico di guida tecnica della prima squadra è stato affidato a Roberto Macaluso.

Reduce dallo scorso biennio trascorso sulla panchina del Tolfa, il mister è pronto ad intraprendere una nuova avventura in nerazzurro. Macaluso aveva già guidato il Civitavecchia per qualche partita nel minitorneo del 2021, post-Covid. Immensa la storia che ha avuto con il Civitavecchia quando era giocatore.

«Bentornato, Mister – affermano dalla società – contiamo sulla tua esperienza, sulla tua passione e sulla tua abnegazione al lavoro per tornare a sognare insieme».

