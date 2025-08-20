Mentre attendiamo la definizione dei gironi del campionato di serie C2, molto attesi in quanto quest’anno ci saranno ben quattro squadre del territorio, ci siamo affidati all’intelligenza artificiale, ed in particolare a ChatGpt, per avere qualche indiscrezione su come potrebbe essere il girone di Atletico, Evergreen, Quartiere Campo dell’Oro e Santa Severa. In città, nelle scorse settimane, si era parlato di una possibile divisione dei team locali, per inserirne qualcuno nel girone prettamente romano, ma ChatGpt ha smentito qualsiasi ipotesi. La Lnd Lazio ha indicato 60 squadre per la serie C2, per cui ci è sembrato il modo migliore dividerle in cinque gironi da 12, meno rispetti ai gruppi da 14 della scorsa stagione. E così tutti insieme appassionatamente, secondo ChatGpt, con le quattro realtà del territorio, a cui si aggiungono le quattro del viterbese, ovvero Ronciglione, Virtus Monterosi, Corchiano e Vignanello. Poi vengono inserite le due più vicine, ovvero Real Fiumicino e Fiumicino, con sole due presenze romane, nello specifico il ritorno del Vallerano e la novità Palmarola. Stando alle indiscrezioni un girone in questo modo non sarebbe accolto favorevolmente nell’ambiente locale, per via della presenza del Real Fiumicino, che ha fatto molti investimenti sul mercato. Si sta comportando bene anche Monterosi, data tra le favorite per il salto di categoria. E poi un’eventualità che potrebbe far sparecchiare tutto: la Lnd Lazio starebbe pensando di istituire un girone del venerdì, ovvero con squadre che giocheranno solo nella serata di questo giorno e non il sabato, cosa che eliminerebbe ogni discorso fatto sul girone.

