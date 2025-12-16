Turno infrasettimanale per il campionato di Promozione. Per la 14esima giornata del girone di andata, il Santa Marinella affronterà questo pomeriggio alle 14,30 allo Stadio “Ivano Fronti” il Cerveteri, in un derby che si preannuncia alquanto interessante. I cervi stazionano al quarto posto in classifica con 21 punti all’attivo, mentre i tirrenici sono ottavi, ma a sole tre lunghezze dalla squadra cerite. Dunque, è facile immaginare, che ci sono moltissimi stimoli in entrambi le formazioni per dar vita ad una gara che farà divertire il pubblico.

QUI SANTA MARINELLA

A proposito di tifosi, il gruppo organizzato degli Ultras Santa Marinella, hadiramato un comunicato che invita la cittadinanza a partecipare alla partita in quanto, prima del fischio d’inizio, verrà riservato un momento di ricordo al dirigente e tifoso rossoblù Stefano Ferri, per gli amici “Gancio”, scomparso la scorsa settimana per un male incurabile. «Sarà un derby molto sentito – dice mister Fracassa –tra due compagini che hanno grandi obiettivi. Affrontiamo una squadra che ci ha eliminato in Coppa Italia. Quindi questo per noi comunque è un motivo di rivincita ed è giusto onorare al meglio l’impegno. Veniamo da una partita molto convincente, da una vittoria importante con il GrifoneRoma, dove abbiamo incontrato una squadra di alta classifica, che ci ha permesso di fare un passo in avanti. La squadra è stata compattaed ora c'è da cavalcare l'onda dell'entusiasmo e cercare di fare il massimo risultato anche con il Cerveteri. Purtroppo non ci sarà Del Mastro, oltre allo squalificato Caforio e all'infortunato Gallitano. Diciamo che proporremo una formazione rimaneggiataperò sono convinto che chi prenderà il loro posto, come è successo domenica, si comporterà assolutamente bene. Oltre a questa sfida, domenica si aspetta una difficilissima trasferta contro la capolista Atletico Cimina. Dunque dobbiamo fare il massimo dei punti. Ci crediamo tutti a riprendere una posizione di alta classifica quindi la parola d'ordine è che non possiamo più sbagliare in casa. Questo è una prerogativa che ci siamo messi in testa. Voglio vedere un Santa Marinella tutto cuore, grinta, gamba e soprattutto mostrare quella fame e concentrazione che ci ha contraddistinto domenica scorsa con il Grifone e che ci ha consentito di fare risultato pieno».

QUI CERVETERI

Servirà una squadra determinata e concreta per affrontare il Santa Marinella, squadra che ha cambiato passo con l’ultima vittoria. Il Cerveteri si reca su un campo difficile, in quello che è un derby che sfugge a ogni pronostico. Le due squadre si affrontano dai primi anni 70 e contro la squadra di mister Fracassa, ex allenatore cerite, non sarà una gara agevole. I Cervi sono reduci dalla bella vittoria di domenica, galvanizzati dall'attuale posizione in classifica che li vedi al quarto posto, in zona play off. Pronto al rientro l'attaccante Bezziccheri, con Bracaglia che sarà della gara dal primo minuto. «Abbiamo una partita molto difficile - spiega Ferretti - . Dobbiamo tenere alta la concentrazione, anche domenica in alcuni fasi del gioco ci siamo smarriti. Ecco, contro il Santa Marinella, dobbiamo evitare cali di tensione, loro sono una formazione di spessore, hanno recuperato dei giocatori importanti». Al seguito dei verdeazzurri, nonostante il giorno feriale, ci saranno numerosi tifosi. «Rispetto a qualche anno, quando ho preso la squadra in Eccellenza, noto molto più seguito. Ci fa piacere che la gente venga allo stadio, il loro incoraggiamento è una spinta decisamente importante per il morale dei ragazzi - ha concluso Ferretti».

