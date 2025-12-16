CIVITAVECCHIA – Cantiere aperto tra viale Nenni, via Izzi e via Montanucci per la realizzazione di una nuova rotatoria, con i lavori che dovrebbero terminare entro la fine di gennaio.

«Un’intersezione nota da anni per la sua pericolosità – ha ricordato il delegato alla viabilità del Pincio, il consigliere del M5S Flavio Fustaino – dove solo poche settimane fa si è verificato l’ultimo incidente. In questa prima fase si sta realizzando il basamento per consentire lo spostamento dell’edicola. Concluso lo spostamento, si procederà con la realizzazione della nuova viabilità e della rotatoria. Un’opera attesa da tempo, necessaria, che punta a migliorare in modo concreto sicurezza e fluidità del traffico. Finalmente si interviene- ha concluso - su un punto critico della città».